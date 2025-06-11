«Большая ошибка»: член СПЧ Меркачева объяснила, почему в России не нужно снижать порог возраста уголовной ответственности

«На мой взгляд, это большая ошибка, — считает Меркачева, — более того, поскольку я старалась серьезно за последнее время изучить истоки подростковой преступности, пообщавшись с огромным количеством криминологов, ученых, исследователей, могу сказать, что и они совершенно уверены в том, что это не изменит ситуацию, а только усугубит ее. Надо сказать, что еще в годы СССР, когда принималось решение об установлении возраста уголовной ответственности, это под собой имела фундаментальную основу. Были проведены десятки, если не сотни серьезных исследований. В обсуждениях принимали участие выдающиеся педагоги, воспитатели, юристы, и все они сослались на целый ряд исследований, которые были проведены. В итоге появился тот самый возраст уголовной ответственности, который есть сейчас в Уголовном кодексе. И это решение учитывало психологические особенности развития личности ребенка. Можно привести один из примеров, на который ссылаются ученые: ребенок идет по улице, он видит велосипед, о котором мечтал, берет его и катается весь день. И есть несколько интерпретаций его поведения. Первое — что он украл, тогда с юридической точки зрения совершил противоправное деяние. А второе объяснение — оно в области психологии и связано с так называемой импульсной мотивацией. Как выразился один из выдающихся детских психологов, предмет, на который обращает внимание ребенок, является побудительного характера. Ребенок не рефлексирует свое действие, и это называется полевым поведением. За полевое поведение наказывать нельзя, потому что суть наказания ребенок может даже не понять. На самом деле мое глубокое убеждение, что сейчас господа взрослые пытаются снять с себя ответственность за возрастающее количество преступлений среди детей. А надо заниматься профилактикой, надо заниматься воспитанием, надо спасать детей, а не сажать. Надо стараться оградить наших детей и подростков от ситуаций, когда они не знают как поступать и становятся жертвами, например, мошенников, либо же от преступных элементов, которые их вовлекают, в свою очередь, в преступную деятельность. И вообще надо иметь в виду, что дети еще чаще, чем взрослые, становятся объектами психологического заражения. То есть они идут за взрослым. А взрослые в их представлении — те, кто не могут им пожелать чего-то плохого. Надо привлекать взрослых, которые используют детей, для них усиливать уголовную ответственность, а не для детей. Я считаю, что эта новость — очень грустная и опасная. По мнению многих выдающихся ученых, это приведет к нарастанию глубокого межпоколенческого конфликта».