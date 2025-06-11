Минфин США предупредил о возможном дефолте по госдолгу этим летом

Скотт Бессент, глава Министерства финансов США, заявил о риске дефолта по государственному долгу страны во второй половине лета. По его словам, кризис может наступить уже в середине или конце сезона, когда у американского правительства закончатся средства для выполнения финансовых обязательств. Общий размер госдолга США превышает $36,9 трлн, что усиливает опасения экономистов и инвесторов.