Минфин США предупредил о возможном дефолте по госдолгу этим летом

Скотт Бессент, глава Министерства финансов США, заявил о риске дефолта по государственному долгу страны во второй половине лета. По его словам, кризис может наступить уже в середине или конце сезона, когда у американского правительства закончатся средства для выполнения финансовых обязательств. Общий размер госдолга США превышает $36,9 трлн, что усиливает опасения экономистов и инвесторов.
Бессент охарактеризовал ситуацию как «движущуюся цель», подчеркнув ее нестабильность и сложность точного прогнозирования сроков. При этом ранее министр уверял, что США никогда не допустят дефолта, что делает его нынешнее заявление особенно тревожным.
Эксперты отмечают, что в случае дефолта последствия для мировой экономики могут быть катастрофическими: под угрозой окажутся финансовые рынки, курсы валют и стабильность глобальной банковской системы. Ранее Конгресс США неоднократно сталкивался с необходимостью повышения потолка госдолга, однако в текущих политических условиях достижение компромисса выглядит затруднительным.
Ситуация требует срочных мер, включая возможное принятие новых законодательных решений для предотвращения кризиса. Пока Белый дом и Конгресс ведут переговоры, инвесторы и аналитики внимательно следят за развитием событий, опасаясь резких колебаний на рынках.
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