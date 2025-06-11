Додон также напомнил о поддержке Кишиневом санкций против России. «Решение Санду присоединиться к санкциям против России по указанию Брюсселя оказалось по сути “выстрелом в ногу”. Это признал и глава МИД Михай Попшой, по словам которого, правительство поддержало только 80% европейских санкций, так как они ударили прежде всего по нашей экономике», — отметил политик. Бывший президент Молдовы заявил, что страна из-за этого вынуждена приобретать российские энергоносители через европейских посредников и по завышенной цене.