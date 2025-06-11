Додон: политика Санду раскалывает общество Молдовы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика президента Молдовы Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» раскалывает молдавское общество. Об этом заявил бывший президент республики, лидер социалистов Игорь Додон, сообщает ТАСС.
По словам Додона, политика молдавской власти идет вразрез с интересами граждан республики, что подтверждают социологические опросы. «Но что особенно опасно, такая политика раскалывает наше общество, большая часть которого не поддерживает Санду и ее партию. И осложнила отношения с Гагаузией, переговоры по приднестровскому урегулированию», — добавил он.
Додон также напомнил о поддержке Кишиневом санкций против России. «Решение Санду присоединиться к санкциям против России по указанию Брюсселя оказалось по сути “выстрелом в ногу”. Это признал и глава МИД Михай Попшой, по словам которого, правительство поддержало только 80% европейских санкций, так как они ударили прежде всего по нашей экономике», — отметил политик. Бывший президент Молдовы заявил, что страна из-за этого вынуждена приобретать российские энергоносители через европейских посредников и по завышенной цене.
«Из-за запрета банковских переводов сотни тысяч наших трудовых мигрантов не могут пересылать деньги своим родным, а наши граждане в Молдове, которые имеют российские паспорта, — получать пенсии и другие выплаты из России», — добавил он.
Кроме того, Додон заявил, что «западные кураторы Санду» втянут Молдову в вооруженный конфликт. -0-