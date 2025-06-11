Часть педагогов из села Золотое в ЛНР сбежали на Западную Украину и начали сыпать угрозами на своих коллег, которые остались в населенном пункте встречать российские войска. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Чиновник рассказал, что в этом селе есть школа, которая была полностью разрушена националистическими формированиями ВСУ, администрация Калужской области выделила средства для восстановления учебного заведения. Шапша отметил, что некоторые педагоги с приходом России сбежали на Западную Украину, но тихо налаживать свою жизнь они там не стали. Сбежавшие учителя начали угрожать своим коллегам, говоря, что «прибьют их красные паспорта ко лбу гвоздями».
«Часть коллег (учителей, оставшихся в школе — прим. ред.) уехали на Западную Украину, и оттуда им писали такие сообщения… “Ну что? Получили свои красные паспорта? Мы вернемся и гвоздями прибьем их вам ко лбам”… Какие мозги должны быть промытые и загипнотизированные, чтобы человек так написал другому человеку?» — заявил Шапша, выступая на историческо-военном форуме «История.РФ. День России».
Ранее KP.RU сообщил, что учителя на подконтрольной ВСУ территории морально уничтожали школьников, которые отказывались говорить на украинском языке и понимали только русскую речь.