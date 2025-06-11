Чиновник рассказал, что в этом селе есть школа, которая была полностью разрушена националистическими формированиями ВСУ, администрация Калужской области выделила средства для восстановления учебного заведения. Шапша отметил, что некоторые педагоги с приходом России сбежали на Западную Украину, но тихо налаживать свою жизнь они там не стали. Сбежавшие учителя начали угрожать своим коллегам, говоря, что «прибьют их красные паспорта ко лбу гвоздями».