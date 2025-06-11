«Завершается 14-летнее пребывание в Турции»: российский посол в Анкаре Алексей Ерхов завершил свою миссию

Алексей Ерхов, российский посол, завершил свою миссию в Анкаре, о чем он сообщил. Его пребывание в Турции длилось четырнадцать лет.
«Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии», — сказал он.
Ерхов также выразил признательность «друзьям-представителям иностранных государств, общение с которыми принесло пользу и удовольствие, а также российским гражданам, живущим в Турции».