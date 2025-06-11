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Стало известно, с кем Сийярто планирует встретиться в России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто собирается встретиться с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, вице-премьером РФ Александром Новаком, а также министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Как создавалась новая Россия

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто собирается встретиться с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, вице-премьером РФ Александром Новаком, а также министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Встречи должны состояться в рамках ПМЭФ, сообщил замгоссекретаря МИД Венгрии Адам Штифтер.

«Денис Мантуров в том числе ждет нас, — рассказал Штифтер, присутствовавший на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России. — Господин Дегтярев, министр спорта, тоже ждет нас». «Запланирован ряд встреч», — добавил он, уточнив, что запланирована встреча Сийярто с Новаком. Основной темой переговоров станет, по словам Штифтера, энергетическое сотрудничество Москвы и Будапешта, но затронуты будут также и ряд других тем.

Венгрия, как подчеркивается, как всегда открыта и готова к диалогу, сотрудничеству и укреплению отношений с Россией.