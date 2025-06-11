Стало известно, с кем Сийярто планирует встретиться в России

«Денис Мантуров в том числе ждет нас, — рассказал Штифтер, присутствовавший на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России. — Господин Дегтярев, министр спорта, тоже ждет нас». «Запланирован ряд встреч», — добавил он, уточнив, что запланирована встреча Сийярто с Новаком. Основной темой переговоров станет, по словам Штифтера, энергетическое сотрудничество Москвы и Будапешта, но затронуты будут также и ряд других тем.