Глава Минфина США предупредил о риске дефолта по госдолгу во второй половине лета

Бессент также обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в том, что, как ожидается, бюджетный дефицит в этом финансовом году (начинается в США с 1 октября) будет необычайно большим. «То, что мы наблюдаем, — это взрывной рост расходов… Мы никогда не видели такого большого дефицита ВВП», — сказал Бессент. По его оценкам, он составит от 6,5% до 6,7% от ВВП. Это будет третий год подряд, когда дефицит бюджета страны превышает 6% по отношению к ВВП. -0-