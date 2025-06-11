Глава Минфина США предупредил о риске дефолта по госдолгу во второй половине лета

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Соединенным Штатам уже во второй половине лета может грозить дефолт по госдолгу, сообщает ТАСС.
На слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США ему задали вопрос, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,9 трлн. «В середине или конце лета», — ответил он. Он уточнил, что не может назвать конкретный месяц, поскольку речь идет о «движущейся цели».
Ранее он заявлял, что это произойдет к августу, если американский Конгресс не повысит потолок задолженности. Законодателям необходимо увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля.
Бессент также обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в том, что, как ожидается, бюджетный дефицит в этом финансовом году (начинается в США с 1 октября) будет необычайно большим. «То, что мы наблюдаем, — это взрывной рост расходов… Мы никогда не видели такого большого дефицита ВВП», — сказал Бессент. По его оценкам, он составит от 6,5% до 6,7% от ВВП. Это будет третий год подряд, когда дефицит бюджета страны превышает 6% по отношению к ВВП. -0-