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Эксперт Дробницкий: протесты в США могут перерасти в гражданскую войну

Политолог отметил, что гражданский конфликт в США может произойти и в будущем.

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Источник: Аргументы и факты

Протесты в Калифорнии, начавшиеся после антиэмигрантских рейдов, могут перерасти в крупный гражданский конфликт. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал политолог Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, протесты в Лос-Анджелесе могут стать спусковым крючком для масштабного гражданского конфликта, хотя это может произойти и позже.

Эксперт считает, что без такого конфликта разрешить внутренний политический кризис в США невозможно.

«Это просто невозможно, учитывая, что внутри США уже существуют как будто два отдельных государства», — сказал Дробницкий.

Политолог добавил, что новая гражданская война в Соединенных Штатах не будет похожа ни на кинофильмы, ни на события XIX века.

Ранее сообщалось, что полиция США применяет дроны для разгона протестов в Лос-Анджелесе.