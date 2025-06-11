Эксперт Дробницкий: протесты в США могут перерасти в гражданскую войну

Протесты в Калифорнии, начавшиеся после антиэмигрантских рейдов, могут перерасти в крупный гражданский конфликт. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал политолог Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, протесты в Лос-Анджелесе могут стать спусковым крючком для масштабного гражданского конфликта, хотя это может произойти и позже.
Эксперт считает, что без такого конфликта разрешить внутренний политический кризис в США невозможно.
«Это просто невозможно, учитывая, что внутри США уже существуют как будто два отдельных государства», — сказал Дробницкий.
Политолог добавил, что новая гражданская война в Соединенных Штатах не будет похожа ни на кинофильмы, ни на события XIX века.
Ранее сообщалось, что полиция США применяет дроны для разгона протестов в Лос-Анджелесе.