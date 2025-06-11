Число вооружённых конфликтов в мире достигло рекордного уровня

«2024 год был четвёртым по уровню насилия годом с момента геноцида в Руанде в 1994 году», — сообщил старший аналитик программы данных о конфликтах в Уппсале Шон Дэвис.
В список крупнейших войн вошли российско-украинский конфликт, палестино-израильское противостояние, удары Израиля по «Хезболле» в Южном Ливане, вооружённые столкновения в Нигерии и боевые действия в Тыграе (Эфиопия).
По данным исследователей, число вооружённых конфликтов растёт на протяжении последних лет: в 2022 году зафиксировали 56 конфликтов, в 2023-м — уже 59.
Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и некоторые страны Северной Европы готовы отправить на Украину десятки тысяч военнослужащих в случае прекращения огня. Однако Германия и ряд других государств ЕС выступают против такого шага, опасаясь последствий эскалации.