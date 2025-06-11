Число вооружённых конфликтов в мире достигло рекордного уровня

Согласно данным Института исследований мира в Осло (PRIO), опубликованным в журнале Journal of Peace Research, в 2024 году зафиксирован всплеск межгосударственных конфликтов. Всего в мире произошло 61 вооружённое противостояние, из них 11 переросли в полномасштабные войны — это абсолютный максимум за весь послевоенный период.