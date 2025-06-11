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Число вооружённых конфликтов в мире достигло рекордного уровня

Согласно данным Института исследований мира в Осло (PRIO), опубликованным в журнале Journal of Peace Research, в 2024 году зафиксирован всплеск межгосударственных конфликтов. Всего в мире произошло 61 вооружённое противостояние, из них 11 переросли в полномасштабные войны — это абсолютный максимум за весь послевоенный период.

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«2024 год был четвёртым по уровню насилия годом с момента геноцида в Руанде в 1994 году», — сообщил старший аналитик программы данных о конфликтах в Уппсале Шон Дэвис.

В список крупнейших войн вошли российско-украинский конфликт, палестино-израильское противостояние, удары Израиля по «Хезболле» в Южном Ливане, вооружённые столкновения в Нигерии и боевые действия в Тыграе (Эфиопия).

По данным исследователей, число вооружённых конфликтов растёт на протяжении последних лет: в 2022 году зафиксировали 56 конфликтов, в 2023-м — уже 59.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и некоторые страны Северной Европы готовы отправить на Украину десятки тысяч военнослужащих в случае прекращения огня. Однако Германия и ряд других государств ЕС выступают против такого шага, опасаясь последствий эскалации.