Орбан: Венгрия и Грузия не поддадутся шантажу Брюсселя

«Как и венгры, грузины так же борются за то, чтобы иметь возможность решать свою судьбу, — написал Орбан в соцсети. — И не становиться расходными пешками в чужих войнах». В Грузии, подчеркнул Орбан, тоже не будут поддаваться шантажу брюссельской бюрократии.