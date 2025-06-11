Орбан: Венгрия и Грузия не поддадутся шантажу Брюсселя

Венгрия и Грузия, как заявил глава венгерского правительства, борются за возможность самостоятельно решать свою судьбу и не поддаются шантажу Брюсселя.
Во вторник в венгерской столице состоялась акция протеста против закона «О прозрачности общественной жизни». Ранее протесты против аналогичного закона, вызывающего критику Запада, происходили в Грузии, при том, что грузинский документ был подготовлен на базе американского законодательства.
«Как и венгры, грузины так же борются за то, чтобы иметь возможность решать свою судьбу, — написал Орбан в соцсети. — И не становиться расходными пешками в чужих войнах». В Грузии, подчеркнул Орбан, тоже не будут поддаваться шантажу брюссельской бюрократии.
Будапешт и Тбилиси, по словам политика, открыты для взаимного сотрудничества, чтобы компенсировать ущерб, «нанесенный войной и санкциями».