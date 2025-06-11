Сербия готова оказать помощь Украине в восстановлении городов и регионов

Ранее российская Служба внешней разведки заявила, что Сербия поставляет боеприпасы Украине через третьи страныю. В СВР сообщили, что сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий — «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России». Вучич заявил, что эта информация не соответствует действительности.