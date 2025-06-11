Сербия готова оказать помощь Украине в восстановлении городов и регионов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова помочь Украине восстановить один или два города либо региона, пишут «Ведомости» со ссылкой на украинское издание «Страна».
Целью таких действий Вучич назвал демонстрацию «украинцам поддержки». Он подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в гуманитарной помощи и политической поддержке территориальной целостности.
Официальной целью визита Вучича в Одессу стало участие в четвертом ежегодном форуме «Украина — Юго-Восточная Европа». Администрации президента Сербии при этом не разглашала детали возможных встреч и темы обсуждений.
В форуме принимают участие 12 высокопоставленных представителей стран региона, включая президента Украины Владимира Зеленского и недавно избранного проевропейского президента Румынии Клауса Йоханниса.
Ранее российская Служба внешней разведки заявила, что Сербия поставляет боеприпасы Украине через третьи страныю. В СВР сообщили, что сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий — «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России». Вучич заявил, что эта информация не соответствует действительности.