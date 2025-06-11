Слуцкий отправил письмо Лашету с призывом осознать промахи политики ФРГ

«Государственная Дума никому не угрожает и никого не запугивает. И это еще раз объяснил г-же Клекнер Вячеслав Викторович. В таком же публичном ответе с его стороны подробно приводится вся аргументация — четко и конструктивно, “укладывая на лопатки” все русофобские эскапады спикера нижней палаты германского парламента», — написал парламентарий.