Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил обращение председателю комитета по иностранным делам Бундестага Армину Лашету. Об этом политический деятель сообщил в своем телеграм-канале.
Слуцкий отметил, что в своем послании указал на деструктивный курс Берлина, ведущий к разрушению российско-германских отношений и поддержке, как он выразился, «террористического режима» на Украине.
«Государственная Дума никому не угрожает и никого не запугивает. И это еще раз объяснил г-же Клекнер Вячеслав Викторович. В таком же публичном ответе с его стороны подробно приводится вся аргументация — четко и конструктивно, “укладывая на лопатки” все русофобские эскапады спикера нижней палаты германского парламента», — написал парламентарий.
Слуцкий также отреагировал на высказывания председателя Бундестага Юлии Клёкнер, назвав их «резкими и хамскими». Он напомнил, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже дал публичный ответ Клёкнер, в котором, по его словам, была представлена аргументация, развенчивающая русофобские заявления со стороны германских коллег.
По мнению Слуцкого, позиция российской стороны свидетельствует о стремлении к миру, тогда как реакция отдельных представителей Бундестага демонстрирует готовность оправдывать радикальные идеи и конфронтацию. Депутат подчеркнул, что это является опасным сигналом и показателем приверженности части германского истеблишмента идеологии, угрожающей мировой стабильности.
Ранее KP.RU сообщал, что Вячеслав Володин жестко ответил спикеру Бундестага, напомнив, что немецкий нацизм был уничтожен советским народом и Красной Армией.