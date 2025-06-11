Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий отправил письмо Лашету с призывом осознать промахи политики ФРГ

Российский депутат раскритиковал русофобские выпады председателя Бундестага.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил обращение председателю комитета по иностранным делам Бундестага Армину Лашету. Об этом политический деятель сообщил в своем телеграм-канале.

Слуцкий отметил, что в своем послании указал на деструктивный курс Берлина, ведущий к разрушению российско-германских отношений и поддержке, как он выразился, «террористического режима» на Украине.

«Государственная Дума никому не угрожает и никого не запугивает. И это еще раз объяснил г-же Клекнер Вячеслав Викторович. В таком же публичном ответе с его стороны подробно приводится вся аргументация — четко и конструктивно, “укладывая на лопатки” все русофобские эскапады спикера нижней палаты германского парламента», — написал парламентарий.

Слуцкий также отреагировал на высказывания председателя Бундестага Юлии Клёкнер, назвав их «резкими и хамскими». Он напомнил, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже дал публичный ответ Клёкнер, в котором, по его словам, была представлена аргументация, развенчивающая русофобские заявления со стороны германских коллег.

По мнению Слуцкого, позиция российской стороны свидетельствует о стремлении к миру, тогда как реакция отдельных представителей Бундестага демонстрирует готовность оправдывать радикальные идеи и конфронтацию. Депутат подчеркнул, что это является опасным сигналом и показателем приверженности части германского истеблишмента идеологии, угрожающей мировой стабильности.

Ранее KP.RU сообщал, что Вячеслав Володин жестко ответил спикеру Бундестага, напомнив, что немецкий нацизм был уничтожен советским народом и Красной Армией.