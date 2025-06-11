В Сербии заявили о готовности восстановить один-два города на Украине для демонстрации поддержки

Президент Сербии Александр Вучич, реагируя на информацию СВР, заявлял, что сформирована рабочая группа, в которую вошли российские партнеры, для установления фактов. Он отметил, что если есть вероятность отправки сербских боеприпасов Киеву, то он будет блокировать такие сделки.