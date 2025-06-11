В Сербии заявили о готовности восстановить один-два города на Украине для демонстрации поддержки

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности республики восстановить один-два украинских города или региона, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву. Такое заявление глава республики сделал в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходит в Одессе. Слова Вучича цитируют местные СМИ.
Президент Сербии также заявил, что Киев всегда может рассчитывать на Белград в плане гуманитарной поддержки, а также «политической поддержки территориальной целостности».
Напомним, президент Александр Вучич приехал на Украину впервые с начала специальной военной операции. В рамках однодневного визита он участвует в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».
Ранее Служба внешней разведки России опубликовала данные о предприятиях Сербии, которые поставляют Киеву боеприпасы, несмотря на декларируемый официальным Белградом нейтралитет.
Заявлялось, что для этого компании использовали поддельные сертификаты конечного пользователя и страны-посредники.
В Совете Федерации призвали провести тщательную проверку и расследование по данному факту: сенатор Григорий Карасин подчеркнул, что если этот факт подтвердится, то он «показывает циничную двойную игру».
Президент Сербии Александр Вучич, реагируя на информацию СВР, заявлял, что сформирована рабочая группа, в которую вошли российские партнеры, для установления фактов. Он отметил, что если есть вероятность отправки сербских боеприпасов Киеву, то он будет блокировать такие сделки.