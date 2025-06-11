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СМИ узнали, кто попросил Маска прекратить вражду с Трампом

Стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс несколько дней назад звонил предпринимателю Илону Маску. Разговор вёлся о конфликте миллиардера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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Источник: Life.ru

Источники, осведомленные о произошедшем, сообщают, что 6 июня Вэнс обратился к Маску с просьбой наладить контакт с Трампом. После этого разговора предприниматель прекратил публичную критику главы государства и принёс извинения за недавние публикации в его адрес.

Напомним, что между Илоном Маском и президентом США разгорелся острый публичный конфликт. Основатель SpaceX, покинув команду администрации, резко раскритиковал бюджетный законопроект, а затем обвинил Дональда Трампа в неблагодарности — по его словам, без его поддержки республиканец не одержал бы победу на выборах. Однако вскоре Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Дональде Трампе. Этот шаг показался президенту США «очень милым».