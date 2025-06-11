СМИ узнали, кто попросил Маска прекратить вражду с Трампом

Напомним, что между Илоном Маском и президентом США разгорелся острый публичный конфликт. Основатель SpaceX, покинув команду администрации, резко раскритиковал бюджетный законопроект, а затем обвинил Дональда Трампа в неблагодарности — по его словам, без его поддержки республиканец не одержал бы победу на выборах. Однако вскоре Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о Дональде Трампе. Этот шаг показался президенту США «очень милым».