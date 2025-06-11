WSJ: Китай разрешил поставки металлов в США только на полгода

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), по итогам переговоров с американской делегацией в Лондоне Китай согласился лишь временно снять ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США. По данным источников газеты, речь идет только о шести месяцах. Если же отношения с США за этот период вновь обострятся, китайские власти смогут вновь запретить поставки редкоземельных металлов американским производителям.