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WSJ: Китай разрешил поставки металлов в США только на полгода

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), по итогам переговоров с американской делегацией в Лондоне Китай согласился лишь временно снять ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США. По данным источников газеты, речь идет только о шести месяцах. Если же отношения с США за этот период вновь обострятся, китайские власти смогут вновь запретить поставки редкоземельных металлов американским производителям.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли соглашения и «Китай предоставит металлы и любые необходимые редкоземельные металлы». Трамп добавил, что сделка завершена и ожидает подтверждения лидерами двух стран.

По условиям соглашения все действующие ставки тарифов сохранятся: в отношении китайских товаров, поставляемых в США, будут действовать пошлины в 55%, а на американские товары, экспортируемые в КНР, — 10-процентные тарифы. Помимо этого, Трамп объявил о возобновлении права китайских студентов на обучение в колледжах и университетах США.