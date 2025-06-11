WSJ: Китай разрешил поставки металлов в США только на полгода

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли соглашения и «Китай предоставит металлы и любые необходимые редкоземельные металлы». Трамп добавил, что сделка завершена и ожидает подтверждения лидерами двух стран.
По условиям соглашения все действующие ставки тарифов сохранятся: в отношении китайских товаров, поставляемых в США, будут действовать пошлины в 55%, а на американские товары, экспортируемые в КНР, — 10-процентные тарифы. Помимо этого, Трамп объявил о возобновлении права китайских студентов на обучение в колледжах и университетах США.