Депутат польского Сейма разгромил ЛГБТ*-выставку и получил запрет на вход в парламент

В польском Сейме разгорелся скандал: депутат учинил погром на выставке, посвященной ЛГБТ*-тематике. В ответ на это официальные лица заявили о запрете на посещение парламента для Гжегожа Брауна.
Ранее этот политик, в прошлом баллотировавшийся на пост президента, совершил акт вандализма, уничтожив флаг Европейского союза. Свой поступок он объяснил тем, что считает недопустимым присутствие в польском министерстве «символики враждебных организаций, не имеющих законной защиты».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.