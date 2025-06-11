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Депутат польского Сейма разгромил ЛГБТ*-выставку и получил запрет на вход в парламент

В польском Сейме разгорелся скандал: депутат учинил погром на выставке, посвященной ЛГБТ*-тематике.

Как создавалась новая Россия

В польском Сейме разгорелся скандал: депутат учинил погром на выставке, посвященной ЛГБТ*-тематике. В ответ на это официальные лица заявили о запрете на посещение парламента для Гжегожа Брауна.

Ранее этот политик, в прошлом баллотировавшийся на пост президента, совершил акт вандализма, уничтожив флаг Европейского союза. Свой поступок он объяснил тем, что считает недопустимым присутствие в польском министерстве «символики враждебных организаций, не имеющих законной защиты».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.