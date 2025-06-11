В Совфеде назвали статью УК, по которой нужно повысить уголовную ответственность

Повысить уголовную статью за изнасилование необходимо в России. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал председатель Комитета Совета Федерации по законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя заявление Минюста о возможном снижении уголовной ответственности с 16 до 14 лет по ряду преступлений.
«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным судом и правительством», — написал сенатор.
Напомним, 11 июня заместитель министра юстиции России Елена Ардабьева заявила, что по ряду статьей Уголовного кодекса предлагается снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет.
Она напомнила, что в настоящее время несовершеннолетние этого возраста могут быть привлечены к ответственности по УК РФ по обвинению в убийстве, изнасиловании, похищении человека и краже.