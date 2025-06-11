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WSJ: Вэнс звонил Маску и призывал прекратить ссору с Трампом

Маск пошел на сближение с Трампом после телефонного разговора с Вэнсом и Уайлсом.

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Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с руководителем дела Белого дома Сьюзан Уайлс обратились к предпринимателю Илону Маску с призывом восстановить нормальные отношения с президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

6 июня в ходе телефонного разговора с Маском Вэнс и Уайлс резко снизили накал напряжённости, согласно данным издания.

«Джей Ди Вэнс и Сьюзи Уайлс подтолкнули Илона Маска к восстановлению отношений с президентом Трампом. В прошлую пятницу вице-президент и глава аппарата Белого дома в телефонном разговоре призвали Маска положить конец вражде. Маск прекратил эскалацию в среду утром», — говорится в публикации.

При этом, как отмечает газета, вице-президент оказал явную поддержку Дональду Трампу, однако не стал открыто критиковать Илона Маска, стремясь сгладить и сохранить экономический диалог между странами.

Напомним, что конфликт между американским бизнесменом и президентом США произошел из-за несогласия Маска с «Большим красивым законом», который предусматривает сокращение налогов и субсидий, а также увеличение бюджетных расходов. Маск угрожал обнародовать компромат против Трампа и начать финансировать Демократическую партию. В ответ глава Белого дома пригрозил прекратить выполнение всех контрактов с предпринимателем. В итоге Маск отступил, но это произошло после того, как он потерял более 30 миллиардов долларов.