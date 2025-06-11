WSJ: Вэнс звонил Маску и призывал прекратить ссору с Трампом

Напомним, что конфликт между американским бизнесменом и президентом США произошел из-за несогласия Маска с «Большим красивым законом», который предусматривает сокращение налогов и субсидий, а также увеличение бюджетных расходов. Маск угрожал обнародовать компромат против Трампа и начать финансировать Демократическую партию. В ответ глава Белого дома пригрозил прекратить выполнение всех контрактов с предпринимателем. В итоге Маск отступил, но это произошло после того, как он потерял более 30 миллиардов долларов.