Вотум доверия позволяет правительству Туска продолжить работу в текущем составе. Кабмин был сформирован после парламентских выборов, в результате которых партия Туска — «Гражданская коалиция» — заключила союз с другими политическими силами, создав парламентское большинство.
Парламент Польши большинством голосов выразил доверие правительству Туска
Сейм Польши провёл голосование по вотуму доверия правительству Дональда Туска. Коалиционный кабмин получил поддержку 243 парламентариев, тогда как 210 депутатов выступили против. В голосовании приняли участие 453 члена нижней палаты польского парламента. Об этом сообщила газета Wyborcza.