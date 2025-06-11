Daily Beast: на правой руке Трампа снова появился синяк

На правой руке президента США Дональда Трампа стал снова заметен синяк, который ранее объясняли частыми рукопожатиями. Об этом сообщает издание Daily Beast.
По информации журналистов, синяк можно было заметить на руке политика ещё с апреля. Однако 9 и 10 июня пятно снова появилось во время публичных выступлений Трампа в ходе конференции Invest America Roundtable, а затем во время встречи с ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
«В какой-то момент он поднял руку, и под костяшками пальцев стало видно коричневатое пятно», — отмечается в публикации.
Кроме того, синяк зафиксировали и во время интервью Трампа журналистке Миранде Дивайн для подкаста Pod Force One, опубликованного 11 июня.
«На этот раз синяк, похоже, был прикрыт с помощью косметики», — пишет издание.
Ранее The Washington Post сообщало, что бизнесмен Илон Маск, который появился в Белом доме с синяков под глазом, подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом.