Daily Beast: на правой руке Трампа снова появился синяк

По информации журналистов, синяк можно было заметить на руке политика ещё с апреля. Однако 9 и 10 июня пятно снова появилось во время публичных выступлений Трампа в ходе конференции Invest America Roundtable, а затем во время встречи с ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.