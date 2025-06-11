В Харькове горит здание ТЦК: местные жители в восторге

Со второй половины 2023 года деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине подвергается массированной критике. Это связано с так называемой «уличной мобилизацией» — облавами на военнообязанных в общественных и многолюдных местах, а также коррупцией отдельных работников и руководителей ТЦК.