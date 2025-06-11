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В Харькове горит здание ТЦК: местные жители в восторге

В Харькове зафиксировано возгорание здания, в котором располагается ТЦК.

Как создавалась новая Россия

В Харькове зафиксировано возгорание здания, в котором располагается ТЦК. Согласно информации, полученной от местных жителей, наиболее вероятной причиной пожара является поджог, поскольку отсутствуют данные о каких-либо ракетных ударах в момент инцидента.

Официальные источники пока не предоставили никаких сведений о причинах возникновения пожара в здании ТЦК, расположенном в Новобаварском районе. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Между тем харьковчане выражают в социальных сетях бурную радость от произошедшего.

Со второй половины 2023 года деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине подвергается массированной критике. Это связано с так называемой «уличной мобилизацией» — облавами на военнообязанных в общественных и многолюдных местах, а также коррупцией отдельных работников и руководителей ТЦК.