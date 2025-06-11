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Посол России в Анкаре Ерхов объявил о завершении своей работы в Турции

Ерхов выразил слова благодарности друзьям-посланникам из других государств.

Как создавалась новая Россия

Посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы в республике. Об этом он сообщил на приеме в посольстве по случаю Дня России.

«Сегодня заканчивается мое 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет я провел в Стамбуле, а восемь — в Анкаре», — поделился Ершов.

Он выразил искреннюю признательность правительству Турции, Министерству иностранных дел Турции и всему турецкому народу за радушный приём и неоценимую помощь в выполнении его миссии.

Посол также поблагодарил коллег-дипломатов из других стран, сотрудничество с которыми было полезным и приятным, а также российских соотечественников, проживающих в Турции.

Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в США Александра Дарчиева.