Путин поручил максимально использовать опыт СВО в новой госпрограмме вооружений

Путин назвал важной задачей формирование новой долгосрочной программы по всему комплексу систем и образцов вооружения. Речь идет, прежде всего, о перспективных вооружениях. Президент призвал максимально использовать для этого опыт региональных конфликтов и СВО. Путин отметил важность учета развитися военных технологий и глобальных тенденаций. Он также отметил рост числа стран, активно работающих в этом направлении. По его мнению, это объективно показывает процессы формирования новых центров технологического, научного и индустриального развития в многополярном мире.
Глава государства напомнил, что в апреле 2025 года уже обсуждалось, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. «Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, “здесь и сейчас”, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд», — констатировал Путин.