Путин поручил максимально использовать опыт СВО в новой госпрограмме вооружений

Глава государства напомнил, что в апреле 2025 года уже обсуждалось, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. «Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, “здесь и сейчас”, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд», — констатировал Путин.