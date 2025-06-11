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Путин: ядерная триада остается важнейшей гарантией безопасности России

Президент РФ поручил уделять особое внимание ядерной триаде.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Ядерная триада является важнейшей гарантией безопасности государства и граждан, заявил российский лидер Владимир Путин.

Во время совещания Совбеза по ядерному сдерживанию он подчеркнул, что доля современных образцов вооружения в ядерной триаде РФ составляет порядка 95%, что является самым высоким показателем в мире.

«Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», — отметил Путин.

Напомним, в триаду входят следующие компоненты: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.

Ранее Путин назвал ядерный удар крайней мерой обеспечения безопасности страны.