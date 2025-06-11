Путин поручил максимально использовать опыт СВО в новой госпрограмме вооружений

Президент России Владимир Путин поручил при разработке новой государственной программы вооружений в полной мере учесть и применить опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Об этом глава государства сообщил на совещании по госпрограмме вооружений на 2027−2036 годы.
«Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов и, конечно, важно учесть глобальные тенденции о развитии военных технологий», — заявил Владимир Путин.