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Путин поручил максимально использовать опыт СВО в новой госпрограмме вооружений

Глава государства поручил интегрировать опыт спецоперации в будущую госпрограмму вооружений.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил при разработке новой государственной программы вооружений в полной мере учесть и применить опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Об этом глава государства сообщил на совещании по госпрограмме вооружений на 2027−2036 годы.

«Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов и, конечно, важно учесть глобальные тенденции о развитии военных технологий», — заявил Владимир Путин.