Путин предложил обсудить государственную программу вооружения до 2036 года

Ранее KP.RU сообщала, что, по словам Путина, у России достаточно ресурсов, чтобы довести свою ядерную программу до логического завершения. В то же время политик заявил о готовности вести переговоры о справедливом мире, который бы учитывал устранение первопричин конфликта.