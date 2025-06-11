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Путин предложил обсудить государственную программу вооружения до 2036 года

Президент России призвал использовать опыт СВО при создании новой программы вооружений.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин предложил обсудить ключевые параметры следующей государственной программы вооружения на период до 2036 года. Об этом российский лидер заявил на совещании по обсуждению новой государственной программы вооружения.

«Сегодня мы начинаем серию традиционных специальных рабочих встреч, в ходе которых проанализируем ключевые параметры следующей государственной программы вооружения». Крайний срок ее исполнения — период с 2027 по 2036 год", — сказал политик, открывая тематическое мероприятие.

Российский лидер также отметил, что при разработке новой программы необходимо максимально использовать опыт проведения собственных мероприятий. Кроме того, Путин отметил, что Россия должна приумножить возможности сухопутных войск, и как можно скорее.

Ранее KP.RU сообщала, что, по словам Путина, у России достаточно ресурсов, чтобы довести свою ядерную программу до логического завершения. В то же время политик заявил о готовности вести переговоры о справедливом мире, который бы учитывал устранение первопричин конфликта.