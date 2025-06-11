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Путин заявил, что ядерная триада является гарантом суверенитета России

Президент России призвал уделить ядерной триаде особое внимание.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Ядерная триада продолжит быть надёжным инструментом защиты суверенитета Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании госпрограммы вооружений.

«Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в балансе сил в мире», — подчеркнул глава государства.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости значительного усиления потенциала сухопутных войск в кратчайшие сроки. В рамках своего выступления он предложил рассмотреть государственную программу вооружений до 2036 года.

Российский лидер поручил при разработке новой государственной программы вооружений в полной мере учесть и применить опыт, полученный в ходе специальной военной операции.