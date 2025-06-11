Путин: необходимо повышать экспортный потенциал российского вооружения

Требуется увеличить экспортный потенциал российского оружия и военной техники, в первую очередь тех образцов, которые успешно зарекомендовали себя в боевых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по госпрограмме вооружений.
«Также необходимо повысить экспортный потенциал отечественных вооружений и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в одних боевых действиях высокой ширины и подтвердили свою надежность и эффективность», — отметил лидер России, выступая на тематическом мероприятии.
Кроме того, президент РФ заметил, что ядерная триада является гарантом суверенитета России. А также российский лидер отметил, что нужно кратно приумножить возможности сухопутных войск, причем как можно скорее.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин предложил обсудить госпрограмму российского вооружения до 2036 года. Президент заявил, что при ее составлении нужно использовать опыт СВО как можно активнее.