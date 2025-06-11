Путин: необходимо повышать экспортный потенциал российского вооружения

«Также необходимо повысить экспортный потенциал отечественных вооружений и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в одних боевых действиях высокой ширины и подтвердили свою надежность и эффективность», — отметил лидер России, выступая на тематическом мероприятии.