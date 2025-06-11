Путин поручил учесть опыт СВО в новой госпрограмме вооружений

«Сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов и, конечно, важно учесть глобальные тенденции о развитии военных технологий», — сказал глава государства на совещании по вопросам вооружения.
Отдельно Путин подчеркнул, что при подготовке документа необходимо учитывать не только опыт реальных боевых действий, но и общемировые тенденции развития военных технологий. Цель программы — долгосрочное развитие ВС РФ с опорой на практические результаты последних лет.
Также на совещании в Кремле президент подчеркнул необходимость включить в госпрограмму достаточные объёмы и номенклатуру вооружений. Главной задачей станет обеспечение вооружённых сил новейшими разработками, которые позволят учитывать как современные вызовы, так и технологические перспективы.