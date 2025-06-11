В Совфеде предложили ужесточить наказание за изнасилование

«По моему мнению уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнём консультации по данному вопросу с Верховным Судом и Правительством», — отметил Клишас.
Сейчас по статье УК РФ за изнасилование без отягчающих обстоятельств предусмотрено от трёх до шести лет лишения свободы. При наличии отягчающих факторов наказание может доходить до пожизненного заключения.
Ранее замминистра юстиции Елена Ардабьева сообщила о предложении Генпрокуратуры снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет по ряду преступлений. По её словам, инициатива обсуждается в рамках 20-й статьи УК РФ. Ардабьева отметила, что это сложное и серьёзное решение, которое требует широкой дискуссии.