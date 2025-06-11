В Совфеде предложили ужесточить наказание за изнасилование

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал в своём Telegram-канале инициативу замминистра юстиции Елены Ардабьевой о снижении возраста уголовной ответственности до 14 лет по ряду тяжких преступлений. По словам сенатора, необходимо не только обсуждать возраст привлечения к ответственности, но и повышать сами сроки наказания за изнасилование.