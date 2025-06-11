Путин призвал повышать экспортный потенциал российских вооружений

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружений выступил с заявлением о необходимости повышать экспортный потенциал отечественных вооружений, прошедших испытания в реальных боевых действиях.
«Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность и эффективность», — заявил глава государства.
Как отметил Путин, российское вооружение конкурентоспособно по цене и по затратам на обслуживание, что является важным показателем для покупателей.
Добавим, что в ходе того же совещания глава РФ заявил о необходимости заранее готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, а не ставить их «в чистом поле».