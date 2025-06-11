Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал повышать экспортный потенциал российских вооружений

Особый акцент необходимо сделать на вооружении, которое прошло испытание в реальных боевых действиях.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружений выступил с заявлением о необходимости повышать экспортный потенциал отечественных вооружений, прошедших испытания в реальных боевых действиях.

«Необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность и эффективность», — заявил глава государства.

Как отметил Путин, российское вооружение конкурентоспособно по цене и по затратам на обслуживание, что является важным показателем для покупателей.

Добавим, что в ходе того же совещания глава РФ заявил о необходимости заранее готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, а не ставить их «в чистом поле».