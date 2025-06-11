В РФ возраст уголовной ответственности могут снизить до 14 лет

Предложение Генпрокуратуры РФ о снижение возраста уголовное ответственности до 14 лет обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности, сообщила замглавы Минюста Елена Ардабьева.
Отмечается, что возраст привлечения к уголовной ответственности с 16 до 14 лет может снизиться не по всем, а по некоторым составам преступлений.
«В части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем», — сказала она во время обсуждения проекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества в Госдуме.
Сейчас с 14 лет могут привлечь к ответственности лишь по некоторым статьям, например, за убийство или изнасилование.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу алкоголя детям.
Сейчас за продажу алкогольной продукции лицам младше 18 лет предусмотрена в первую очередь административная ответственность в виде штрафа от 30 до 500 тысяч рублей.