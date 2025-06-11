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«Выше, чем у всех»: Владимир Путин раскрыл долю современного вооружения в РФ

Путин: доля современного вооружения в РФ достигает 95%, что выше, чем у всех.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В арсенале российских ядерных сил на 95% представлены новейшие образцы вооружений. Это значительно превышает показатели других ядерных держав. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений. Также политик отметил, что Россия, по сути, является крупнейшей ядерной державой мира.

«Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегиях ядерных сил составляет уже 95% — это хороший показатель. По сути, это самая крупная среди ядерных держав», — резюмировал Путин во время выступления на совещании по госпрограмме вооружений.

До этого российский лидер отметил, что ядерная триада является гарантом суверенитета России. Поэтому этому вопросу нужно уделить особое внимание. Также нужно нарастить экспортное вооружение, а при производстве нового необходимо использовать опыт в СВО и обратить внимание на самые эффективные экземпляры.