«Выше, чем у всех»: Владимир Путин раскрыл долю современного вооружения в РФ

В арсенале российских ядерных сил на 95% представлены новейшие образцы вооружений. Это значительно превышает показатели других ядерных держав. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений. Также политик отметил, что Россия, по сути, является крупнейшей ядерной державой мира.