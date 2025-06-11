США грозит дефолт по госдолгу в ближайшие два месяца

Бессент призвал законодателей как можно скорее — до середины июля — повысить или приостановить лимит долга, чтобы избежать угрозы дефолта. В противном случае страна может впервые в истории оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, что ударит по доверию к США на международной арене.