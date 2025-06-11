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США грозит дефолт по госдолгу в ближайшие два месяца

США вновь оказались на грани финансового кризиса из-за превышения предельного уровня государственного долга. Как предупредил министр финансов Скотт Бессент в письме к Конгрессу, по итогам анализа налоговых поступлений за апрель существует высокая вероятность, что в августе федеральное правительство может исчерпать все имеющиеся средства и чрезвычайные резервы.

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«После анализа поступлений от недавнего апрельского сезона подачи налоговых деклараций существует обоснованная вероятность того, что денежные средства и чрезвычайные меры федерального правительства будут исчерпаны в августе, пока Конгресс, как запланировано, будет на каникулах», — говорится в письме американского министра.

Бессент призвал законодателей как можно скорее — до середины июля — повысить или приостановить лимит долга, чтобы избежать угрозы дефолта. В противном случае страна может впервые в истории оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, что ударит по доверию к США на международной арене.

На данный момент государственный долг Соединённых Штатов превышает 36,9 триллионов долларов. В прошлом американским законодателям неоднократно удавалось договариваться в последний момент, чтобы избежать дефолта, однако каждый раз переговоры проходят на фоне острых политических разногласий.

Ранее министр финансов Скотт Бессент уже предупреждал американских законодателей о срочной необходимости увеличить потолок госдолга. Он отметил, что существует «обоснованная вероятность» полного истощения бюджета к концу лета.