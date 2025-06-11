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Отец Илона Маска заявил, что на Украине самая большая коррупция

Эррол Маск высказался о событиях на Украине.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, поддержал точку зрения своего сына относительно ситуации на Украине, в частности в вопросе коррумпированности киевских властей. Об этом он заявил в беседе с журналистом Риком Санчесом в эфире телеканала RT.

Эррол Маск отметил, что, если бы заявление о коррумпированности Украины сделал обычный политик, то это можно было бы воспринять как попытку заручиться поддержкой определённых избирателей.

«Но, когда об этом говорит Илон — это как будто бы мозг, практически, можно сказать ИИ пытается до вас что-то донести», — подчеркнул Эррол.

Отец Илона Маска также подчеркнул, что Украина на протяжении веков входила в состав России и происходящее сегодня, по его словам, выглядит весьма странно и непривычно на фоне общей исторической картины.

Ранее KP.RU писал, что Эррол Маск прибыл в Москву, где выступил на форуме, посвящённом вопросам космоса и международного сотрудничества. В рамках дискуссии под названием отец американского предпринимателя выразил своё восхищение президентом России Владимиром Путиным, назвав его «впечатляющим лидером».