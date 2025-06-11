Вучич заявил о намерении помочь Украине в восстановлении городов

«Я хотел бы получить вашу поддержку, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы восстановить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей», — отметил Вучич, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.