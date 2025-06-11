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Вучич заявил о намерении помочь Украине в восстановлении городов

Сербия может восстановить несколько городов на Украине, чтобы оказать поддержку Киеву. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе саммита Украина — Юго-Восточная Европа 11 июня, видеозапись его выступления опубликовало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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Источник: AP 2024

«Я хотел бы получить вашу поддержку, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы восстановить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей», — отметил Вучич, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сербский лидер также подчеркнул, что украинская сторона всегда может рассчитывать на Белград в плане гуманитарной поддержки, уточняет «Газета.Ru».

Вучич 29 мая заявил, что Сербия не будет исполнять контракты, если есть подозрение, что оружие ее производства окажется на Украине. Он опроверг сообщения о том, что Сербия поставляла вооружение Киеву через Африку, отметив, что страна на данный момент производит только для себя.