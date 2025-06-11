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Владимир Путин подчеркнул важность ядерной триады в суверенитете России

На совещании, посвященном государственной программе вооружений, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул несколько ключевых моментов.

Как создавалась новая Россия

На совещании, посвященном государственной программе вооружений, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул несколько ключевых моментов. В частности, он отметил необходимость всестороннего учета опыта специальной военной операции при разработке новой госпрограммы.

По словам Путина, современное вооружение составляет 95% ядерной триады Российской Федерации, что является лидирующим показателем в мире. Президент подчеркнул, что ядерная триада остается важнейшей гарантией суверенитета России.

Также была поставлена задача в кратчайшие сроки значительно увеличить потенциал сухопутных войск.

Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что приоритет в новой программе вооружений должен быть отдан новейшим разработкам и системам.