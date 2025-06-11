Владимир Путин подчеркнул важность ядерной триады в суверенитете России

На совещании, посвященном государственной программе вооружений, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул несколько ключевых моментов. В частности, он отметил необходимость всестороннего учета опыта специальной военной операции при разработке новой госпрограммы.
По словам Путина, современное вооружение составляет 95% ядерной триады Российской Федерации, что является лидирующим показателем в мире. Президент подчеркнул, что ядерная триада остается важнейшей гарантией суверенитета России.
Также была поставлена задача в кратчайшие сроки значительно увеличить потенциал сухопутных войск.
Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что приоритет в новой программе вооружений должен быть отдан новейшим разработкам и системам.