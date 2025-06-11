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«Ощутимый и значимый вклад в поддержку»: Вучич решил помочь Украине в восстановлении городов

Президент Сербии, Александр Вучич, заявил о готовности своей страны принять участие в восстановлении украинских населенных пунктов.

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Президент Сербии, Александр Вучич, заявил о готовности своей страны принять участие в восстановлении украинских населенных пунктов. Это предложение прозвучало на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» 11 июня, о чем сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав видео фрагмент выступления в своем Telegram-канале.

Вучич обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о поддержке данной инициативы, выразив надежду на возможность восстановления одного-двух небольших городов или отдельного небольшого района. По его мнению, это станет ощутимым и значимым вкладом в поддержку Украины.

«Газета.Ru» также сообщает, что сербский лидер заверил украинскую сторону в неизменной готовности Белграда оказывать гуманитарную помощь.

Ранее, 29 мая, Вучич подчеркнул, что Сербия не будет выполнять контракты, если возникнут подозрения в том, что произведенное ею оружие может быть использовано на Украине. Он также опроверг информацию о поставках сербского оружия Киеву через африканские страны, отметив, что в настоящее время страна производит вооружение исключительно для собственных нужд.