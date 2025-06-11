«Ощутимый и значимый вклад в поддержку»: Вучич решил помочь Украине в восстановлении городов

Ранее, 29 мая, Вучич подчеркнул, что Сербия не будет выполнять контракты, если возникнут подозрения в том, что произведенное ею оружие может быть использовано на Украине. Он также опроверг информацию о поставках сербского оружия Киеву через африканские страны, отметив, что в настоящее время страна производит вооружение исключительно для собственных нужд.