Протесты в США: что происходит в Лос-Анджелесе и других штатах 11 июня 2025 года

Во втором штате США развернут войска Нацгвардии из-за протестов
Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о вводе войск Нацгвардии для помощи правоохранительным органам в подавлении беспорядков. Он подчеркнул, что Мирный протест является законным. Причинение вреда личности или имуществу является незаконным и приведет к аресту.
NBC: в пяти демократических штатах разметят спецотряды с бронетехникой
Иммиграционные службы США готовят спецподразделения с бронетехникой для развертывания в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке и северной Вирджинии. Сроки начала операций не уточняются.
Противники Трампа готовят «подарок» ему на день рождения
Акции «No Kings» назначены на 14 июня, день рождения Дональда Трампа. Протесты объединят до 80 тыс. человек по всей стране против «авторитаризма и коррупции».
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США
Дональд Трамп выступил за уголовную ответственность за сожжение американского флага. Он предложил наказывать нарушителей лишением свободы на год. Над соответствующим законопроектом уже ведется работа с рядом сенаторов.
В США начали останавливать работу беспилотного такси из-за протестов
Компания Waymo временно отключила доступ роботакси к центру Лос-Анджелеса после поджога нескольких машин во время протестов. Компания сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы определить, когда можно будет эвакуировать сгоревшие с улиц.
Захарова связала протесты в США с глубоким кризисом, а не «рукой Кремля»
Захарова заявила, что протесты в Лос-Анджелесе являются внутренней проблемой США и не связаны с действиями России или Китая. По ее словам, страна переживает глубокий общественно-политический кризис.