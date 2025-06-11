Протесты в США: что происходит в Лос-Анджелесе и других штатах 11 июня 2025 года

С 6 июня жители Калифорнии выступают против действий иммиграционной и таможенной службы США, которая по указанию Белого дома занимается высылкой нелегалов. Президент направил в Лос-Анджелес солдат Нацгвардии и заявил, что военные останутся в Калифорнии до восстановления порядка. Штат и губернатор подали в суд на Дональда Трампа из-за его действий. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации на 11 июня 2025 года.