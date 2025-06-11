Путин поручил предусмотреть комплекс мер по модернизации авиатехники

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружений заявил о необходимости предусмотреть комплекс мер по модернизации и ремонту отечественной авиатехники.
«В формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке для нужд ВС России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения», — заявил глава государства.
По словам президента, опыт специальной военной операции показал, что внушительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация.
Добавим, что в ходе того же совещания Путин заявил о необходимости заранее готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, а не ставить их «в чистом поле».