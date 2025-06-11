Украинский военный украл $24 тысячи на закупках хлеба для ВСУ

В Хмельницкой области раскрыта схема хищения средств, выделенных на продовольственное обеспечение армии: замкомбата и его сообщники подозреваются в присвоении 24 тысяч долларов при закупке хлеба для военнослужащих. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.