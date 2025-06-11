Украинский военный украл $24 тысячи на закупках хлеба для ВСУ

По версии следствия, военный и его сообщники завышали объёмы закупок хлеба у частного бизнесмена, используя бюджетные деньги. Поставки осуществлялись лишь фиктивно, а незаконно полученная прибыль делилась между участниками аферы. Общая сумма присвоенных средств составляет около 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов).
Фигурантам предъявлено обвинение по трём статьям. Предпринимателю и военному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, бухгалтер находится под домашним арестом. Им грозит наказание в виде тюремного заключения до 12 лет.
Ранее сообщалось, что Украина превратилась в огромное кладбище. По оценкам экспертов, масштаб потерь ВСУ настолько ужасающий, что погребение сотен тысяч, а потенциально и миллионов погибших, потребует гигантских площадей под захоронения.