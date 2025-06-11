Le Monde: Вучич не подписал антироссийскую декларацию саммита на Украине

Президент Сербии Александр Вучич не стал подписывать итоговое заявление саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», Об этом пишет Le Monde.
«Это уже четвёртый саммит Юго-Восточной Европы и Украины, в котором я участвую, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — заявил Вучич в интервью агентству Танюг. Отмечается, что все остальные участники форума декларацию подписали.
Вувич подчеркнул, что ранее его критиковали за якобы пророссийскую позицию, а теперь обвиняют в обратном.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не одобрит новый пакет санкций против России, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. По словам Фицо, кризис в Словакии может возникнуть, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут полностью прекращены.