Le Monde: Вучич не подписал антироссийскую декларацию саммита на Украине

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не одобрит новый пакет санкций против России, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. По словам Фицо, кризис в Словакии может возникнуть, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут полностью прекращены.