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Le Monde: Вучич не подписал антироссийскую декларацию саммита на Украине

Вувич отметил, что ранее его наоборот критиковали за якобы пророссийскую позицию.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич не стал подписывать итоговое заявление саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», Об этом пишет Le Monde.

«Это уже четвёртый саммит Юго-Восточной Европы и Украины, в котором я участвую, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — заявил Вучич в интервью агентству Танюг. Отмечается, что все остальные участники форума декларацию подписали.

Вувич подчеркнул, что ранее его критиковали за якобы пророссийскую позицию, а теперь обвиняют в обратном.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не одобрит новый пакет санкций против России, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. По словам Фицо, кризис в Словакии может возникнуть, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут полностью прекращены.