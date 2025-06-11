Профессор кафедры рекламы Сергей Зайнуллин назвал срок, в течении которого с России могут снять часть санкций. По мнению эксперта, это срок в пять лет.
За это время большинство рестрикций, наложенных США, могут быть отменены.
— Отдельные страны могут либо снимать часть санкций, либо вообще отказываться от санкционного давления на Россию, — строит предположения эксперт в бесед с Газета.ru.
После снятия большинства санкций, США и Россия вернутся к сотрудничеству и к переговорам по ближневосточному вопросу, по украинскому вопросу, по двусторонней торговле.
Те страны, которые настроены по отношению к России нейтрально, например Венгрия или Словакия, могут раньше упразднить все санкции. В том числе из-за того. Что это вредит экономике самих стран.
Что касается Евросоюза, то изменения по этому направлению можно ждать только в случае кардинальной смены власти.
Тем временем, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Известиями отметил, что Евросоюз (ЕС) не может прекратить принимать санкции, направленные против России. Причина в том, что они являются важным аспектом его маркетинговой политики.
Несмотря на существующие противоречия, США заинтересованы в переговорах. Главная причина — Китай, который становится для Вашингтона основным конкурентом.
— Американцы хотят переманить Россию из китайского лагеря в «европейский». Но Москва уже проходила это в 90-е и не купится на такие предложения, — сказала Царьграду политолог Данила Гуреев.