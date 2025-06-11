Вучич отказался поддерживать антироссийскую декларацию саммита в Одессе

«Это четвёртый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — цитирует политика агентство Танюг.
Несмотря на расхождения по политическим вопросам, Белград продолжает отправлять на Украину гуманитарные грузы. Министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович 16 мая сообщил, что объём предоставленной Сербией помощи за последние три с половиной года превышает совокупные показатели других государств.
Напомним, ранее стало известно, что Вучич впервые с начала конфликта посетил Украину. Во время выступления на саммите он заявил о готовности оказать практическую помощь Незалежной. В частности, он предложил восстановить один-два пострадавших города или региона.