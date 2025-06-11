«Выполнял боевое задание»: в зоне СВО погиб бывший министр Саратовской области Павел Беликов

Прощание с ушедшим из жизни чиновником состоялось в регионе 11 июня. Соболезнования семье и близким Беликова, а также всем присутствовавшим на траурной церемонии, принес представитель губернатора Саратовской области, первый замминистра экономического развития региона Олег Савенков, заместитель главы администрации Новоузенского муниципального района Александр Шкрябин, руководитель Алгайского муниципального образования Новоузенского района Сергей Глухов и другие представители власти.