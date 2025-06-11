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«Выполнял боевое задание»: в зоне СВО погиб бывший министр Саратовской области Павел Беликов

Бывший глава министерства по делам территориальных образований Саратовской области, Павел Беликов, скончался в зоне проведения специальной военной операции.

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Бывший глава министерства по делам территориальных образований Саратовской области, Павел Беликов, скончался в зоне проведения специальной военной операции.

Трагедия произошла 3 июня, во вторник, неподалеку от поселка Марковский, расположенного в Луганской Народной Республике. Беликов погиб, выполняя боевое задание.

Прощание с ушедшим из жизни чиновником состоялось в регионе 11 июня. Соболезнования семье и близким Беликова, а также всем присутствовавшим на траурной церемонии, принес представитель губернатора Саратовской области, первый замминистра экономического развития региона Олег Савенков, заместитель главы администрации Новоузенского муниципального района Александр Шкрябин, руководитель Алгайского муниципального образования Новоузенского района Сергей Глухов и другие представители власти.

«Присутствующие почтили память погибшего земляка минутой молчания. Мы приносим глубочайшие и искренние соболезнования его родным и близким», — сообщили представители районной администрации в своем аккаунте в социальной сети VK.