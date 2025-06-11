Посол Липаев: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества с Румынией

Россия намерена развивать конструктивное сотрудничество с Румынией. Об этом сообщил Владимир Липаев, посол России в Бухаресте, во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню дипломатического работника.
«Россия всегда готова к сотрудничеству с Румынией», — отметил Липаев. Он подчеркнул, что при внимательном рассмотрении между нашими народами нет значительных разногласий.
Российский посол выразил благодарность коллегам, партнерам, представителям румынских общественных кругов, соотечественникам и друзьям России в Румынии. Он отметил, что их совместная работа, хоть и не масштабная, но крайне важная.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые обвинения в адрес России во вмешательстве якобы в президентские выборы в Румынии.