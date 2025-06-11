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Посол Липаев: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества с Румынией

Липаев подчеркнул, что между народами России и Румынии отсутствуют значительные разногласия.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Россия намерена развивать конструктивное сотрудничество с Румынией. Об этом сообщил Владимир Липаев, посол России в Бухаресте, во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню дипломатического работника.

«Россия всегда готова к сотрудничеству с Румынией», — отметил Липаев. Он подчеркнул, что при внимательном рассмотрении между нашими народами нет значительных разногласий.

«К сожалению, Румыния сегодня следует антироссийскому курсу, который задают Брюссель и Вашингтон. Она выполняет решения ЕС и НАТО и соблюдает внутриблоковую дисциплину», — сказал дипломат. Липаев подчеркнул, что это мешает развитию или поддержанию отношений между странами.

Российский посол выразил благодарность коллегам, партнерам, представителям румынских общественных кругов, соотечественникам и друзьям России в Румынии. Он отметил, что их совместная работа, хоть и не масштабная, но крайне важная.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые обвинения в адрес России во вмешательстве якобы в президентские выборы в Румынии.