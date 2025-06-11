Посол Липаев: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества с Румынией

«К сожалению, Румыния сегодня следует антироссийскому курсу, который задают Брюссель и Вашингтон. Она выполняет решения ЕС и НАТО и соблюдает внутриблоковую дисциплину», — сказал дипломат. Липаев подчеркнул, что это мешает развитию или поддержанию отношений между странами.