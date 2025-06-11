В Минфине США предупредили о последствиях новых санкций против РФ

Ранее министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что санкции, введенные против России при администрации экс-президента Джо Байдена, были неэффективными из-за опасений роста внутренних цен на нефть. Он подчеркивал необходимость ужесточения мер совместно с европейскими партнерами и связывал возможность новых ограничений с ходом переговоров по урегулированию ситуации на Украине.