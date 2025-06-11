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В Минфине США предупредили о последствиях новых санкций против РФ

Возможность введения новых санкций против России сохраняется, однако конгрессу необходимо учитывать возможные непредвиденные последствия подобных мер. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в ходе заседания бюджетного комитета палаты представителей конгресса США.

Как создавалась новая Россия

США рассматривают вариант введения новых санкций.

Возможность введения новых санкций против России сохраняется, однако конгрессу необходимо учитывать возможные непредвиденные последствия подобных мер. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в ходе заседания бюджетного комитета палаты представителей конгресса США.

«Я бы рекомендовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия», — подчеркнул Бессент.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что санкции, введенные против России при администрации экс-президента Джо Байдена, были неэффективными из-за опасений роста внутренних цен на нефть. Он подчеркивал необходимость ужесточения мер совместно с европейскими партнерами и связывал возможность новых ограничений с ходом переговоров по урегулированию ситуации на Украине.