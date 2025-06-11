NYT: Маск поговорил с Трампом до публикации поста с сожалениями

Американский миллиардер Илон Маск перед публикацией поста о том, что он сожалеет о своих заявлениях в адрес лидера США Дональда Трампа пообщался с ним по телефону, пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.
Они утверждают, что Маск сам позвонил Трампу 9 июня после беседы с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Предприниматель якобы обсудил с президентом возможные пути разрешения конфликта.
При этом представители Трампа и Маска не предоставили комментарии относительно беседы главы США с предпринимателем.
Напомним, напряженность в отношениях между Трампом и Маском возникла после критики со стороны миллиардера «единого, большого, красивого законопроекта» президента США. В публичной перепалке в Сети Маск заявил, что документ «омерзительный» и «возмутительный». Трамп предположил, что миллиардер лишился рассудка.
Позднее Маск в соцсетях выразил сожаление по поводу своих высказываний о Трампе. Президент США назвал очень милыми сожаления американского миллиардера о публикации некоторых постов.