В США разрешили семьям американских военнослужащих уехать с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе

На протяжении многих лет Ближний Восток воспринимался как регион, неизбежно вовлечённый в непрекращающиеся столкновения и являющийся источником геополитических сложностей. Однако в последнее время он постепенно отходит от роли поля битвы, где мировые державы преследуют собственные интересы, и превращается в независимый центр влияния.