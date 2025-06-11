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В США разрешили семьям американских военнослужащих уехать с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе

В связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке, глава Министерства обороны США Ллойд Остин одобрил возможность добровольной эвакуации членов семей американских военнослужащих из этого региона.

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В связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке, глава Министерства обороны США Ллойд Остин одобрил возможность добровольной эвакуации членов семей американских военнослужащих из этого региона. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Пентагона.

По данным СМИ, все объекты США на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности из-за растущей напряжённости в отношениях с Ираном.

На протяжении многих лет Ближний Восток воспринимался как регион, неизбежно вовлечённый в непрекращающиеся столкновения и являющийся источником геополитических сложностей. Однако в последнее время он постепенно отходит от роли поля битвы, где мировые державы преследуют собственные интересы, и превращается в независимый центр влияния.