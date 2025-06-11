Генпрокуратура вернула жильё, незаконно отобранное у санатория в Кисловодске

Сергей Макаров в 2024 году был признан виновным в превышении полномочий, но от наказания освобождён из-за истечения срока давности. Магомед Каитов, который проходит по другому делу о хищении 5 млрд рублей и создании преступной группы, скрывается за границей. Его дело рассматривается без его участия.